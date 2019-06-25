Россия и Мальдивы договорились о безвизовом режиме

Министры иностранных дел России и Мальдивской республики Сергей Лавров и Абдулла Шахид подписали соглашение о взаимной отмене визового режима в результате переговоров.

По данным «Интерфакса», это был первый визит главы МИД Мальдивской республики в Россию.

Между Россией и Мальдивами с 1995 года действует соглашение об авиасообщении. С 2010 года российскими авиалиниями осуществляются регулярные рейсы Москва - Мале.

По информации Росстата, только в 2018 году Мальдивы посетили более 38 тысяч россиян.