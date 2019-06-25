На «Армии-2019» впервые показали боевого робота «Паладин»

Специалисты холдинга «Высокоточные комплексы» государственной корпорации «Ростех» разработали робототехнический комплекс «Паладин». Его впервые показывают на форуме «Армия-2019» в рамках закрытой экспозиции.

Конструкция боевой машины представляет собой необитаемый боевой модуль «Драгун» на роботизированном шасси БМП-3. Комплекс оснащен двумя пушками калибра 100 мм и 30 мм. Также у него имеется пулемет калибра 7,62 мм. Робототехнический комплекс может управляться как дистанционно оператором, так и действовать в авторежиме.

«Паладин» в автономном режиме может самостоятельно просчитывать маршрут и двигаться к точке, которую предварительно указал оператор. В дополнение к автосистемам, в комплексе полностью сохранена возможность управления штатным экипажем.

«Комплекс "Паладин", созданный путем интеграции инновационных технологий в передовые военные разработки наших инженеров, предназначен для решения непосредственно боевых задач», - заявил индустриальный директор Ростеха Сергей Абрамов «Российской газете».

Он отметил, что «Паладин» может осуществлять огневую поддержку подразделений, удержание плацдармов и транспортировку личного состава.

Абрамов выразил уверенность, что «Паладин» по достоинству будет оценен представителями военных ведомств и силовых структур.