Токаев пообещал восстановить город Арысь после взрывов боеприпасов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в понедельник, 24 июня посетил Туркестанскую область. Глава государства встретился с эвакуированными жителями города Арысь, где произошел пожар и взрыв боеприпасов. Он пообещал людям помочь в восстановлении разрушенных домов.

«Город восстановим, все будет нормально, потерпите. Это чрезвычайная ситуация, катастрофа», - заявил Токаев.

В понедельник, 24 июня на военном арсенале, который находится вблизи города Арысь на юге Казахстана, произошло возгорание, после чего прогремели мощные взрывы. По имеющимся данным, пострадали несколько десятков человек, в том числе пятеро детей, один человек погиб.

В Туркестанской области объявили чрезвычайное положение. Всего в Арысе проживает около 43 тысяч человек, власти города эвакуировали людей. Причины возгорания выясняются.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил обращения с веществами, предоставляющими опасность для окружающих».