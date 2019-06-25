Во МХАТе имени Горького отреагировали на претензии о качестве репертуара

Возмущения насчет качества спектаклей, которые выразили некоторые артисты и зрители МХАТ имени Горького, безосновательны, заявил заместитель худрука театра Александр Замыслов.

«Все от начала и до конца невероятная чушь», - цитирует РИА Новости Замыслова.

Он подчеркнул, что рост продаж билетов у МХАТа каждый месяц составляет 20%, и спектакли пользуются большим спросом.

Напомним, актеры и зрители МХАТ обратились к главе государства Владимиру Путину с просьбой вернуть почетному президенту театра Татьяне Дорониной возможность влиять на репертуар и художественную политику. В декабре 2018 года на пост худрука был назначен режиссер и продюсер Эдуард Бояков.

По словам Замыслова, Доронина сама дала согласие стать президентом театра, рассказав о своем видении миссии на новом посту. При этом, по данным заместителя худрука, Доронина и Бояков все время находятся на связи.

«К сожалению, Татьяна Васильевна с января чувствует себя неважно, несколько раз она собиралась прийти в театр, но пока так и не смогла», - добавил он.

Замыслов утверждает, что как только Доронина будет чувствовать себя лучше, она займется формированием художественного совета, который должна возглавить.

В то же время Министерство культуры пристально следит за ситуацией в театре, анализируя аргументы всех сторон. В ведомстве отмечают, что Татьяна Доронина является председателем худсовета МХАТа - именно этот орган должен влиять на репертуар. Художественный руководитель, в свою очередь, обязан прислушиваться к позиции совета и формировать репертуарный план с учетом его рекомендаций.