Около 50% украинцев готовы поддержать автономию Донбасса
49,5% украинцев признались, что поддержали бы автономию ДНР и ЛНР.
© Фото: Sergey Kovalev, Global Look Press
Почти половина украинцев готовы поддержать предоставление самопровозглашенным ДНР и ЛНР автономного статуса. Соответствующий опрос провели Украинский институт социальных исследований им. Александра Яременко и центр «Социальный мониторинг».
Так, 49,5% всех опрошенных поддерживают автономию Донбасса. Около 20% украинцев затруднились дать ответ, а 30% респондентов выступили против соответствующего предложения.
Как отмечает «Интерфакс-Украина», опрос проводился с 13 по 21 июня. Всего в нем приняли участие три тысячи человек.