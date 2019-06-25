Инструкция Минздрава: что делать при ожоге борщевиком

В средней полосе России сильно распространен борщевик Сосновского. Его сок при попадании на кожу человека может вызывать ожоги. В подмосковном Минздраве дали рекомендации по оказании первой помощи в случае контакта с борщевиком.

В соке растения содержатся кумарины и фурокумарины. Они нейтрализуют естественную защиту кожи от ультрафиолета. Поэтому после контакта с соком и последующим пребыванием на солнце образуются ожоги I-III степени. Причем ядовитые компоненты могут поразить кожу даже через одежду.

«Особенно опасен сок при попадании в глаза, так как под воздействием ультрафиолета может возникнуть ожог роговицы, а впоследствии - слепота», - рассказал Грайр Карапетян, заведующий ожогового отделения Подольской городской больницы №2.

По его словам, ожоги появляются не сразу. Основные признаки - зуд, покраснение кожи, появление пузырей, повышение температуры.

В случае если не удалось избежать контакта кожи с борщевиком, нужно закрыть ее от солнечных лучей одеждой или спрятаться в тень, а также смыть сок водой с мылом.

«При попадании сока на слизистую оболочку глаз и ротовой полости, необходимо их также промыть водой», - рекомендовал Карапетян.

При проявлении клинических симптомов нужно незамедлительно обращаться к врачу.