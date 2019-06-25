Опубликованы кадры с пострадавшей в пожаре яхты Кличко

На яхте украинского боксера Владимира Кличко произошел пожар во время того, как он вместе со своей семьей находился в Средиземном море.

Видео происшествия боксер опубликовал на свой странице в Twitter. На кадрах видно, как пожарные работают на судне. Кроме того, заметно, что вся яхта залита пожарной пеной.

Напомним, инцидент случился в ночь на 24 июня. Испанская береговая охрана пришла на помощь Кличко и его семье. Отмечается, что боксер вместе со своими родственниками направлялся с острова Ибица на Майорку.

Как сообщает агентство DPA, возгорание произошло в машинном отделении.