Скончалась народная артистка России Алла Покровская

Известная актриса театра и кино, народная артистка РСФСР, профессор и театральный режиссер Алла Покровская скончалась в возрасте 81 года. Об этом сообщили в пресс-службе МХТ им. Чехова, передает РИА Новости.

«Алла Борисовна Покровская скончалась сегодня. О времени и месте прощания и похорон сообщим позже», - цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы.

Покровская работала в труппе театра «Современник», а с 2004 года - в МХТ имени Чехова. На счету актрисы более тридцати работ в советском и российском кинематографе.