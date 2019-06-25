У берегов Камчатки произошло сильное землетрясение

Во вторник у побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,2. По данным сейсмостанции «Петропавловск» камчатского филиала Геофизической службы РАН, землетрясение произошло в 21.05 по камчатскому времени (12.05 по Москве). При этом, по данным Геологической службы США, магнитуда толчков составила 6,6.

Эпицентр землетрясения находился в Беринговом море у восточного побережья на глубине 53 км, пишет Kam24. В 110 км восточнее поселка Усть-Камчатск и в 513 километрах северо-восточнее Петропавловска-Камчатского.

По предварительной информации регионального управления МЧС РФ, погибших, пострадавших, а также разрушений в результате землетрясения нет.

Жители Усть-Камчатка рассказывают, что во время толчков в домах раскачивались люстры и шкафы, звенела посуда. Многие сельчане покидали свои дома.