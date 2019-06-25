Артиллеристов в Кузбассе подняли по тревоге в рамках внезапной проверки боеготовности

В рамках проверки боеготовности артиллерийскую бригаду ЦВО в Кузбассе подняли по тревоге.

Было задействовано свыше тысячи военных, в том числе расчеты самоходных артиллерийских установок большой мощности «Малка» калибра 203 мм и модернизированные 152-миллиметровые гаубицы «Мста-С».

Поднятые по тревоге военнослужащие совершили марш, в ходе которого отработали задачи обнаружить и уничтожить диверсионно-разведывательные группы, а также вывести из строя беспилотники условного противника.

После прибытия в район сосредоточения военные развернули полевой пункт управления, оборудовали позиции и замаскировали военную технику.