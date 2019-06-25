Делегация из Украины ушла из зала заседания ПАСЕ

Представители Украины покинули зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы. По словам первого вице-спикера Верховной рады Ирины Геращенко, делегация не вернется до обсуждения полномочий России.

«Встали только украинцы, они призвали всех, кто за них там, кто их поддерживает, а ушли только украинцы», - цитирует РИА Новости члена российской делегации Леонида Калашникова.

С 2014 года Россия была лишена права голоса в ПАСЕ. В этом году РФ пригласили принять участие в июньской сессии. Делегация нашей страны после принятия резолюции подала заявку на подтверждение своих полномочий. Часть парламентариев оспорила это. Голосование должно пройти 26 июня во второй половине дня.