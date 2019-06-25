Более 70% украинцев выступили за прямой диалог Киева с Москвой

Более 70% украинцев считают, что президент Украины Владимир Зеленский должен пойти на прямой диалог с Россией.

Респондентов спрашивали, должен ли новый глава государства пойти на прямой диалог с Москвой ради восстановления мира на юго-востоке Украины.

Согласно результатам опроса института социальных исследований им. Александра Яременко и Центра «Социальный мониторинг "Украина сегодня: вызовы и перспективы"», около 40,4% опрошенных заявили, что «Безусловно», Зеленский обязан пойти на переговоры с Россией. Еще примерно 30% респондентов ответили «Скорее, да».

Как пишет «112.Украина», 18,7% опрошенных считают, что украинскому лидеру не стоит идти на прямой диалог с РФ, еще 10,9% затруднились ответить на вопрос.

С 13 по 19 июня 2019 года было опрошено методом личного интервью 3 тысячи респондентов от 18 лет и старше.

Ранее Владимир Зеленский заявлял о готовности к переговорам с российскими властями и выполнению Минских договоренностей.