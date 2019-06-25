На форуме «Армия-2019» представили первый серийный Ми-28НМ и доработанный Ка-52

Холдинг «Вертолеты России» (входит в «Ростех») впервые представил на форуме «Армия-2019» новейший ударный вертолет Ми-28НМ и разведывательно-ударный вертолет Ка-52, который доработали с учетом опыта боевого применения. Об этом заявили в пресс-службе компании.

«Представленный на форуме Ми-28НМ является первым серийным образцом модернизированного "Ночного охотника"», - отметили в пресс-службе.

Там добавили, что в отличие от базовой модели у вертолета увеличена дальность поражения целей, расширен состав вооружения, имеется двойной комплект управления, а также новейший комплекс бортового радиоэлектронного оборудования, который в значительной степени упрощает работу экипажа. Новые системы ночного видения, которые установлены на вертолете, дают возможность выполнять боевые задачи круглосуточно и на больших дистанциях распознавать цели.

«На статической экспозиции аэродрома "Кубинка" представлен серийный вертолет Ка-52, доработанный с учетом полученного опыта боевого применения», - рассказали в холдинге.

Там отметили, что изменения, которые были внесены в конструкцию, позволили повысить автономность вертолета и увеличить дальность распознавания целей.

На экспозиции холдинга в парке «Патриот» также будут показаны боевые вертолеты Ми-35П, Ми-28НЭ, Ми-35М и легкий многоцелевой вертолет «Ансат».