Шойгу объявил форум «Армия-2019» открытым
Министр обороны России Сергей Шойгу торжественно открыл Международный военно-технический форум «Армия-2019» в парке «Патриот». Глава Минобороны поприветствовал участников и рассказал, какие изменения произошли с проектом за последние пять лет.
«За довольно короткий срок этот уникальный по масштабу проект получил международное признание и стал главным событием года для профессионалов оборонно-промышленного комплекса. Первооткрывателями новой выставочной площадки в 2015 году стали 818 компаний, которые презентовали около 7,5 тысяч своих разработок. Сегодня уже свыше 1400 предприятий представляют здесь 27 тысяч образцов своей продукции», - заявил Шойгу.
В динамическом показе на форуме задействовано более 300 единиц современного вооружения Министерства обороны России и предприятий промышленности.
Кроме того, расширилось и число иностранных участников. За пять лет только количество официальных военных делегаций, по словам министра, увеличилось более чем в три раза. Сегодня в форуме принимают участие делегации 110 стран.
«Намного больше представлено и национальных экспозиций. Хочу отметить, что, вопреки санкциям, которые вводились, чтобы затормозить в том числе научно-технический прогресс в России, предприятия оборонно-промышленного комплекса не только устояли, но и наращивают положительную динамику развития. Уверен, что форум позволит нашим гостям и партнерам в полной мере убедиться в этом», - добавил Шойгу.