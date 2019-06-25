Шойгу объявил форум «Армия-2019» открытым

Министр обороны России Сергей Шойгу торжественно открыл Международный военно-технический форум «Армия-2019» в парке «Патриот». Глава Минобороны поприветствовал участников и рассказал, какие изменения произошли с проектом за последние пять лет.

«За довольно короткий срок этот уникальный по масштабу проект получил международное признание и стал главным событием года для профессионалов оборонно-промышленного комплекса. Первооткрывателями новой выставочной площадки в 2015 году стали 818 компаний, которые презентовали около 7,5 тысяч своих разработок. Сегодня уже свыше 1400 предприятий представляют здесь 27 тысяч образцов своей продукции», - заявил Шойгу.

В динамическом показе на форуме задействовано более 300 единиц современного вооружения Министерства обороны России и предприятий промышленности.

Кроме того, расширилось и число иностранных участников. За пять лет только количество официальных военных делегаций, по словам министра, увеличилось более чем в три раза. Сегодня в форуме принимают участие делегации 110 стран.