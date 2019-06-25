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В 2018 году Россия продала оружия на 13,7 миллиардов долларов

Валентина Пескова
13:42 25.06.2019
Глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что российская техника поставляется более чем в 40 стран мира.
В 2018 году Россия продала оружия на 13,7 миллиардов долларов
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

В 2018 году «Рособоронэкспорт» продал оружия на сумму 13,7 миллиардов долларов. Кроме того, компания заключила 1,1 тысячу контрактов на 20 миллиардов долларов. Об этом заявил глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов во время пленарного заседания на форуме «Армия-2019».

«Несмотря на санкции, наш портфель заказов продолжает расти. Доля нашей страны в глобальном экспорте вооружений составила более 20%», - цитирует Чемезова РИА Новости.

Таким образом, Россия уверенно занимает второе место по производству и экспорту оружия в мире, добавил он. В целом российская техника поставляется более чем в 40 стран мира.

Позже генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев добавил, что с начала текущего 2019 года компания заключила экспортные контракты с зарубежными странами на сумму в 7 миллиардов долларов.

«Рособоронэкспорт» - единственный в России экспортер оружия и военной техники, уполномоченный государством.

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