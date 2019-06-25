В Кремле назвали победой здравого смысла возвращение России в ПАСЕ

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле «весьма позитивно» относятся к возвращению делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы. При этом случившееся он не стал называть дипломатической победой Москвы.

«Речь идет о победе здравого смысла, ибо ПАСЕ не может полноценно работать без участия в ней российской делегации», - отметил представитель Кремля.

Также Песков посоветовал посмотреть на резолюцию ПАСЕ тем критикам, которые говорят, что Российская Федерация не выполнила ни одного требования Ассамблеи.

С 2014 года Россию лишили права голоса в ПАСЕ. В этом году нашу страну пригласили поучаствовать в июньской сессии. После принятия резолюции российская делегация подала заявку на подтверждение своих полномочий. Часть парламентариев это оспорила. Голосование должно состоятся завтра, 26 июня.