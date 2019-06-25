Россия, США и Израиль договорились по урегулированию ситуации в Сирии

Россия, США и Израиль договорились по большинству вопросов сирийского урегулирования, заявил секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев на встрече с помощником американского президента по нацбезопасности Джоном Болтоном и главой Совета нацбезопасности Израиля Меиром Бен-Шаббатом.

«Во многом мы сошлись во мнениях, по большинству (вопросов) о том, какой мы хотим видеть Сирию в конечном итоге», - цитирует Патрушева ТАСС.

По его словам, одной из главных проблем Сирии остается терроризм, а существующие на Ближнем Востоке вызовы являются реальными, поэтому «им надо противостоять».

«Я полностью разделяю позицию премьера Нетаньяху о том, в каком состоянии должна быть Сирия в результате нашей работы - мирной и безопасной. Я хочу добавить, что должен быть обеспечен суверенитет, независимость, территориальная целостность Сирии», - добавил Патрушев.

Секретарь Совбеза России отметил, что террористов стало значительно меньше как в Сирии, так и в Ираке благодаря помощи США.

Ранее сообщалось, что США и Израиль могут предложить России сделку, включающую снятие санкций с сирийских властей. Соответствующую публикацию разместило издание Asharq Al-Awsat.