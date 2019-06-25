Ученые выяснили, как комары находят своих «жертв»

Ученые из Нидерландов выяснили, как именно комары находят человека, которого впоследствии кусают.

Выслеживать свою жертву насекомым помогает высокая концентрация углекислого газа, а заметить свою цель они могут на расстоянии до пятидесяти метров. Об этом сообщает портал Livescience.

Исследователи отмечают, что насекомое ориентируется по химическим следам, оставленным человеком. Всего при выслеживании «жертвы» имеет значение порядка трехсот различных компонентов, среди которых температура тела человека и наличие микробов.

При этом специалисты выяснили, что большое разнообразие микробов на коже человека делает его наименее предпочтительным для комаров.