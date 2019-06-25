В технополисе «ЭРА» показали «фитнес для крыс»

Вице-премьеру России Юрию Борисову на стенде технополиса «ЭРА» на выставке «Армия-2019» показали изобретение, которое он назвал фитнесом для крыс.

Во время обхода стенда технополиса вице-премьеру продемонстрировали «прибор для оценки физической работоспособности у лабораторных животных», который представляет собой закрытую коробку с тремя беговыми дорожками. По словам разработчиков, установка предназначена для исследования влияния лекарственных препаратов или отравляющих веществ на физическую активность лабораторных животных.

«Фитнес для крыс, получается», - прокомментировал Борисов показанное изобретение.

В подмосковном «Патриоте» с 25 по 30 июня проходит форум «Армия-2019». Мероприятия также состоятся и в других регионах страны. Планируется, что в России в форуме будут участвовать свыше 1,5 тысяч предприятий и организаций, они представят более 27 тысяч образцов технологий и продукции.