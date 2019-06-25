Два новейших малых ракетных корабля примут участие в форуме «Армия-2019»
В Международном военно-техническом форуме «Армия-2019» примут участие две новейших малых ракетных корабля Балтийского флота: «Серпухов» и «Мытищи».
Покинув базу в Калининградской области, они взяли курс на Кронштадт.
«Во время межбазового перехода экипажи кораблей отработают элементы плавания в узкости и выполнят ряд учебно-боевых задач по действиям личного состава по тревоге, борьбе за живучесть кораблей, связи, противовоздушной обороне и совместному маневрированию», - передает ТАСС сообщение пресс-службы Западного военного округа.
Морская программа форума торжественно откроется в Кронштадте 28 июня.
«Мытищи» - головной корабль проекта 22800. Он вооружен комплексом крылатых ракет «Калибр». Всего по проекту 22800 будет построено 18 кораблей. «Серпухов» - малый ракетный корабль проекта 21631. Он предусматривает создание многоцелевых ракетно-артиллерийских кораблей малого водоизмещения.