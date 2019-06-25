Два новейших малых ракетных корабля примут участие в форуме «Армия-2019»

«Во время межбазового перехода экипажи кораблей отработают элементы плавания в узкости и выполнят ряд учебно-боевых задач по действиям личного состава по тревоге, борьбе за живучесть кораблей, связи, противовоздушной обороне и совместному маневрированию», - передает ТАСС сообщение пресс-службы Западного военного округа.

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