Мосгорсуд приговорил к 14 годам гражданина Польши за шпионаж

Московский городской суд приговорил к 14 годам колонии строгого режима гражданина Польши Мариана Радзаевски по обвинению в шпионаже. Об этом «Звезде» сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

«Московским городским судом признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК России ("шпионаж"), и приговорен к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима гражданин Республики Польши Радзаевски Мариан», - отметили в ФСБ.

Следователями было установлено, что Радзаевски действовал умышленно, пытался организовать вывоз из РФ в Польшу продукции военного назначения, содержащей сведения, составляющие гостайну. Он пытался заполучить секретные комплектующие ЗРК «С-300» с целью их последующего незаконного вывоза в Польшу.

Польский гражданин был задержан с поличным сотрудниками ФСБ России во время совершения сделки.

«Радзаевски М. действовал в интересах польской организации, являющейся ведущим поставщиком национальных вооруженных сил и спецслужб», - говорится в сообщении.

Следственное подразделение УФСБ России по Москве и Подмосковью возбудило и расследовало уголовное дело в отношение Мариана Радзаевски. При этом слушание велось в закрытом режиме, так как материалы уголовного дела содержат сведения с наличием грифа «секретно».