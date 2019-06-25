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Президент Ирана назвал Белый дом «умственно отсталым» после санкций США

Василиса Морозова
12:12 25.06.2019
Американские санкции в отношении Ирана являются актом отчаяния со стороны США, заявил президент Исламской Республики Хасан Рухани.
Президент Ирана назвал Белый дом «умственно отсталым» после санкций США
© Фото: Alex Wong, CNP, AdMedia, Globallookpress

Иранский президент Хасан Рухани прокомментировал новые ограничительные меры США против Ирана, назвав Белый дом «умственно отсталым».

Как сообщает Tasnim News, Рухани заявил, что новые санкции против Тегерана показали отчаяние администрации США. По его словам, введенные против верховного лидера Ирана американские санкции не приведут ни к чему, так как он не владеет никакими активами за границей.

«Белый дом - умственно отсталый», - сказал он, выступая перед руководством иранского минздрава. 

При этом Рухани назвал ложью ранее озвученные высокопоставленными американскими чиновниками заявления о том, что Вашингтон хочет наладить отношения с Тегераном.

Президент США Дональд Трамп ввел новые санкции, направленные на верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи. Американо-иранские отношения резко ухудшились после инцидентов с танкерами и беспилотником.

Ранее в МИД Ирана заявили, что санкции США «навсегда закрывают путь для дипломатии».

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