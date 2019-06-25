Шойгу: подъем джихадистов в Африке связан с интервенцией НАТО в Ливию

Многочисленные группировки джихадистов появились в Центральной и Западной Африке после того, как Западом была проведена операция по смене режима в Ливии. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на переговорах с коллегой из Мали дивизионным генералом Ибрахимом Дахиру Дембеле, которые проходят на форуме «Армия-2019».

«Корни проблем распространения оружия в Западной и Центральной Африке, появления многочисленных джихадистских группировок уходят в 2011 год, когда Запад провел операцию по смене режима в Ливии», - сказал он.

По оценке Шойгу, ситуация в Сахаро-Сахеле, где в настоящее время сохраняется высокий уровень террористической угрозы, остается серьезным вызовом для безопасности в регионе.

Как заявил глава Минобороны, Россия готова способствовать скорейшей нормализации положения в Мали.

Также Шойгу выразил признательность Мали за поддержку российских внешнеполитических инициатив.