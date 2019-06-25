В плену огня: Якутию охватили масштабные лесные пожары

Якутия находится во власти лесных пожаров: за сутки огонь уничтожил более двухсот тысяч гектаров тайги. При этом 95 очагов из 107 вообще не подлежат тушению, поскольку эти районы находятся слишком далеко, и у спасателей просто нет возможности добраться до мест возгорания.

К счастью, населенным пунктам эти пожары не угрожают. Но огонь активно захватывает все новые территории - десятки тысяч гектаров в сутки. Власти региона подключили к тушению вертолет Ми-8.

Между тем местные правоохранительные органы в ходе проверок уже установили пять причастных лиц к возникновению лесных пожаров в Амгинском, Вилюйском, Верхоянском и Намском районах. Об этом сообщает портал Ysia.ru.

Виновные в пожарах в Верхоянском, Вилюйском и Намском районах привлечены к административной ответственности. Им назначен штраф по 5 тысяч рублей. Человек, устроивший пожар в Амгинском улусе, заплатит штраф в 3 тысячи рублей.