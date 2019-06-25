Всепогодный дрон «Корсар» показали на форуме «Армия-2019»

Холдинг «Росэлектроника» впервые продемонстрировал в открытом доступе летный образец новейшего беспилотника «Корсар».

«Комплекс построен на основе открытой архитектуры, что позволяет легко модернизировать его под решение конкретных задач. В конструкции БЛА использованы инновационные инженерные решения, которые обеспечивают ему преимущества с точки зрения маневренности, высоты и дальности полета. В частности, система электрогенерации, дистанционного запуска двигателей и электронный регулятор двигателя по ряду параметров превосходят зарубежные БЛА этого класса», – рассказал исполнительный директор госкорпорации «Ростех» Олег Евтушенко.

Комплекс «Корсар» включает в себя несколько летательных аппаратов и наземный пункт управления. Он создан для всепогодной разведки, патрульных, наблюдательных полетов, а также аэрофотосъемки. Кроме того, его можно применять для гражданских целей: мониторинга окружающей среды, контроля ситуации на дорогах, предупреждения лесных пожаров, поиска и спасения людей при ЧП.

Новый дрон весит 200 кг. Размах крыльев - 6,5 метров, а длина фюзеляжа - 4,2 метра. Он может находиться в воздухе до 8 часов и подниматься на высоту более 5 тысяч метров. Это делает его недосягаемым для стрелкового оружия и многих типов ЗРК.