Береговая охрана Испании спасла с полыхающей яхты Кличко с семьей

На яхте украинского боксера Владимира Кличко вспыхнул пожар во время того, как он с семьей находился в Средиземном море. Об этом сообщает газета «Обозреватель».

Инцидент произошел в ночь на 24 июня. Испанская береговая охрана спасла Кличко с семьей и друзьями с загоревшегося судна, направляющегося с острова Ибица на Майорку.

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«Все закончилось хорошо благодаря пожарной части Майорки, а также нашей команде на борту, члены которой сделали все возможное, чтобы взять ситуацию под контроль», - отметил брат киевского градоначальника.

По данным агентства DPA, возгорание произошло в машинном отделении. В настоящее время пожарная служба Майорки взяла ситуацию под контроль.