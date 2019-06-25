Береговая охрана Испании спасла с полыхающей яхты Кличко с семьей
Украинский боксер Владимир Кличко, отдыхая со своей семьей на яхте в Испании, оказался в эпицентре пожара.
© Фото: Dmitry Golubovich, Russian Look, Globallookpress
На яхте украинского боксера Владимира Кличко вспыхнул пожар во время того, как он с семьей находился в Средиземном море. Об этом сообщает газета «Обозреватель».
Инцидент произошел в ночь на 24 июня. Испанская береговая охрана спасла Кличко с семьей и друзьями с загоревшегося судна, направляющегося с острова Ибица на Майорку.
«Все закончилось хорошо благодаря пожарной части Майорки, а также нашей команде на борту, члены которой сделали все возможное, чтобы взять ситуацию под контроль», - отметил брат киевского градоначальника.
По данным агентства DPA, возгорание произошло в машинном отделении. В настоящее время пожарная служба Майорки взяла ситуацию под контроль.