Момент крушения истребителей Eurofighter в Германии попал на видео
В Германии столкнулись в воздухе и потерпели крушение два истребителя Eurofighter.
© Видео: ТРК "Звезда"
Очевидцы запечатлели на камеру момент столкновения двух немецких военных истребителей Eurofighter.
Авария произошла в понедельник, 24 июня на территории федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания.
На запечатленных кадрах видна огненная вспышка и стремительное падение летательных аппаратов. Один из пилотов катапультировался, его нашли в ветвях деревьев, а тело второго было обнаружено среди обломков самолета.
Оба самолета совершали учебно-тренировочные полеты и не несли вооружения. Причины аварии выясняются.