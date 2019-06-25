Момент крушения истребителей Eurofighter в Германии попал на видео

Очевидцы запечатлели на камеру момент столкновения двух немецких военных истребителей Eurofighter.

Авария произошла в понедельник, 24 июня на территории федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания.

На запечатленных кадрах видна огненная вспышка и стремительное падение летательных аппаратов. Один из пилотов катапультировался, его нашли в ветвях деревьев, а тело второго было обнаружено среди обломков самолета.

Оба самолета совершали учебно-тренировочные полеты и не несли вооружения. Причины аварии выясняются.