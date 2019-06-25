Полномочия делегации РФ оспорили в ПАСЕ

Россия подала заявку на подтверждений своих полномочий в Парламентской ассамблеи Совета Европы. После этого участники летней сессии оспорили полномочия делегации нашей страны.

«У нас есть необходимое большинство», - отметила председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье по итогам голосования за инициативу, передает ТАСС.

Чтобы оспорить полномочия, нужна поддержка 30 парламентариев из 5 стран. Голосование состоится 26 июня во второй половине дня.

Россию ограничили в полномочиях в 2014 года. Причиной стала ситуация на Украине и воссоединение Крыма с РФ. Россия перестала выплачивать членские взносы в конце 2018 года. По словам вице-спикера Госдумы Петра Толстого, выплаты будут восстановлены после восстановления в ПАСЕ полномочий россиской делегации.