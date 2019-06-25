SpaceX успешно запустила сверхтяжелую ракету

Ракета-носитель Falcon Heavy успешно запущена с площадки 39A Космического центра Кеннеди (США). Третий пуск сверхтяжелой ракеты осуществила американская корпорация SpaceX.

Изначально ракету планировали запустить с космодрома на мысе Канаверал (Флорида) в 06.30 по московскому времени, но в итоге пуск отложили на три часа.

Носитель должен вывести на три разные орбиты 24 космических аппарата, включая спутники, принадлежащие ВВС США, NASA, частным компаниям, университетам и иностранным клиентам. Falcon Heavy совершит миссию STP-2 для вооруженных сил США.

Как заявил в Twitter генеральный директор SpaceX Илон Маск, данная миссия является «самым сложным запуском компании».