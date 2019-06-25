Свыше 1500 бронеавтомобилей «Тигр» поставили заказчикам
На данный момент «Тигры» эксплуатируются в 16 странах мира.
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Более 1500 многоцелевых бронеавтомобилей «Тигр» поступило заказчикам от российской «Военно-промышленной компании». Об этом заявил генеральный директор предприятия Александр Красовицкий на форуме «Армия-2019».
«В общей сложности компанией поставлено заказчикам более 1,5 тысячи "Тигров", которые в настоящее время успешно эксплуатируются в 16 странах мира», - цитирует его ТАСС.
На данный момент существует более 80 модификаций на базе бронеавтомобиля.
«Тигр» - российский многоцелевой автомобиль повышенной проходимости, бронеавтомобиль, армейский автомобиль-вседорожник. Создан для перевозки людей и грузов по бездорожью. Имеет несколько модификаций, которые различаются как вооружением, так и классом бронезащиты.