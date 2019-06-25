В Госдуме объяснили, когда Россия выплатит членские взносы в Совет Европы

Россия выплатит членский взнос в Совет Европы только после восстановления полномочий делегации. Такое заявление сделал глава делегации РФ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

«Сначала будут восстановлены полномочия России, а потом мы поговорим об этом», - цитирует его ТАСС.

Ночью ПАСЕ приняла резолюцию, которая подтвердила, что права делегаций голосовать и выступать не подлежат санкциям. Кроме того, Россию пригласили принять участие в ближайшей сессии. После этого РФ подала заявку на подтверждение своих полномочий.

Членские взносы в ПАСЕ Россия перестала выплачивать в октябре 2018 года. С апреля 2014-го делегация нашей страны была лишена полномочий из-за ситуации на Украине и воссоединения Крыма с Россией.