В Госдуме объяснили, когда Россия выплатит членские взносы в Совет Европы
Россия сегодня подала заявку на подтверждение своих полномочий в ПАСЕ.
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Россия выплатит членский взнос в Совет Европы только после восстановления полномочий делегации. Такое заявление сделал глава делегации РФ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
«Сначала будут восстановлены полномочия России, а потом мы поговорим об этом», - цитирует его ТАСС.
Ночью ПАСЕ приняла резолюцию, которая подтвердила, что права делегаций голосовать и выступать не подлежат санкциям. Кроме того, Россию пригласили принять участие в ближайшей сессии. После этого РФ подала заявку на подтверждение своих полномочий.
Членские взносы в ПАСЕ Россия перестала выплачивать в октябре 2018 года. С апреля 2014-го делегация нашей страны была лишена полномочий из-за ситуации на Украине и воссоединения Крыма с Россией.