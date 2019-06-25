Бурджанадзе назвала виновных в ухудшении российско-грузинских отношений

Власти Грузии и подконтрольные экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили силы виновны в ухудшении российско-грузинских отношений и финансовых потерь республики в связи с потерей туристов из РФ, заявила в интервью газете «Известия» бывший спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе.

По ее словам, в настоящее время в Грузии не хотят ни Михаила Саакашвили, который «действует в интересах американских спецслужб», ни Бидзину Иванишвили из-за его неэффективной власти.

«После 2012 года не было с нашей стороны никакого диалога с Россией. Не была использована возможность позитивных изменений в отношениях с Москвой. Это дало повод тому, что антироссийская истерия разыгралась с новой силой», - пояснила Бурджанадзе.

Экс-спикер грузинского парламента уверена, что нынешние власти Грузии «соревнуются с Саакашвили, кто из них более прозападный». По мнению Бурджанадзе, случившееся в Тбилиси «отбросило» стороны назад, и теперь придется идти в направлении нормализации отношений «очень серьезно».

«К сожалению, из-за недальновидности наших властей быстро вернуть сейчас российско-грузинские отношения не на удовлетворительный, но хотя бы на тот уровень, который был неделю назад, будет крайне сложно», - добавила политик.

Напомним, после антироссийских акций протестов в Тбилиси 20 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям совершать перевозки в Грузию с 8 июля.