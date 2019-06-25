Российская делегация подала заявку на подтверждение своих полномочий в ПАСЕ

Россия подала заявку на подтверждение своих полномочий в Парламентской ассамблее Совета Европы после принятия резолюции, которая восстанавливает ее полномочия в организации. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Ночью ПАСЕ приняла резолюцию о том, что все права членов делегаций голосовать и выступать не подлежат санкциям, а также пригласила РФ принять участие в июньской сессии. Сразу после этого Россия подала заявку. По словам Володина, принятое решение позволяет делегации из РФ «прийти в зал и начать работу». Но он не исключил, что при подтверждении полномочий ситуация может измениться.

«Деструктивные силы в ПАСЕ еще могут попытаться лишить РФ всеобъемлющих полномочий» - цитирует Володина ТАСС.

Российская делегация была лишена права голоса в апреле 2014 года из-за ситуации на Украине, а также воссоединения Крыма с Россией. В 2017 году Москва, которая была крупнейшим вкладчиком ПАСЕ, заморозила уплату членского взноса. Из-за этого в октябре 2018 года генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что права России на представительство в уставных органах СЕ могут быть приостановлены с лета 2019 года.