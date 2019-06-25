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Украина обиделась на Европу

Валентина Пескова
10:47 25.06.2019
МИД Украины заявил о потере авторитета ПАСЕ после того, как члены организации проголосовали за возвращение России в состав ассамблеи.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Sergii Kharchenko ZUMAPRESS.com Globallookpress

Украинский МИД считает, что Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) потеряла свой авторитет после восстановления прав российской делегации.

«Существенное ослабление санкционного механизма ПАСЕ произошло на фоне отсутствия каких-либо конструктивных шагов со стороны Российской Федерации, кричащего невыполнения этой страной взятых на себя обязательств, а также резолюций ПАСЕ», - говорится на сайте украинского внешнеполитического ведомства.

По мнению МИД Украины, то, что члены ПАСЕ проголосовали за возвращение в свой состав России, «является свидетельством отхода от задекларированных стандартов, принципов и ценностей Совета Европы в результате беспрецедентного давления и финансового шантажа со стороны Российской Федерации». МИД страны также добавил, что, «пойдя на уступки агрессору», ассамблея значительно ослабила свою роль в современной европейской политике, а также способность эффективно защищать верховенство права, права человека и демократию во всех государствах-членах Совета Европы, в том числе в Российской Федерации.

«Досадно констатировать, что сегодня, когда Совет Европы отмечает свою 70-ю годовщину, Парламентская Ассамблея потеряла свой авторитет и больше не может играть роль, которой ее наделили отцы-основатели», - заявил Киев.

Напомним, в понедельник, 24 июня, члены ПАСЕ проголосовали за возвращение России в состав ассамблеи и пригласили российскую делегацию к работе в летней сессии. «За» высказались 118 депутатов, «против» - 62, еще десять воздержались. На принятие документа у парламентариев ушло девять часов.

Отметим, что украинская позиция не осталась незамеченной. Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев заявил, что несмотря на положительный для России результат голосования членов Парламентской ассамблеи Совета Европы, оппоненты нашей страны все же вновь попытались облить ее грязью. Среди них - Украина, Великобритания и Грузия.

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