Роскосмос опроверг данные о нештатной ситуации при посадке «Союз МС-11»

Посадка космического корабля «Союз МС-11» с экипажем во вторник прошла штатно, данные о переходе на резервный коллектор действительности не соответствуют.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскосмоса, по результатам анализа телеметрической информации при посадке экипажа транспортного пилотируемого корабля все бортовые системы, а также агрегаты ТПК «отработали в штатном режиме, в строгом соответствии с программой полета».

Также в пресс-службе уточнили, что резервный коллектор (контур пневмогидросистемы КДУ) подготовили к использованию (для использования в том случае, если возникнет необходимость), но это произошло уже после того, как экипаж выполнил задачи посадки.

«Таким образом, сообщения, распространяемые в некоторых СМИ, о возникновении при посадке неких "нештатных ситуаций" являются недостоверными», - отметили в Роскосмосе.

Ранее во время трансляции, которая проводилась на сайте NASA, комментатор сказал, что после того, как был выполнен маневр для схода корабля «Союз МС-11» с орбиты, случился отказ основного коллектора двигательной установки корабля, однако автоматика переключилась на резервный коллектор, и опасности для экипажа не возникло.