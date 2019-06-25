ООН может создать механизм расследования убийств журналистов

В ООН необходимо создать специальный постоянно действующий механизм помощи и инициирования расследований громких убийств журналистов и правозащитников, заявила спецдокладчик Совета ООН по правам человека по вопросам внесудебных казней Аньес Каламар.

Как она рассказала РИА Новости, инструмент должен исполнять две функции, а именно: поддерживание властей в проведении расследований или инициирование расследования, «если оно не привело к каким-либо результатам».

«Мы должны найти возможности сделать мандат механизма реалистичным. Он не может инициировать расследования всех убийств правозащитников и журналистов», - пояснила она.

Каламар предположила, что основой для создания структуры могут стать уже существующие Международный, непредвзятый и независимый механизм (IIIM) по расследованию в Сирии и Механизм Генсекретаря по расследованию сообщений о возможном применении химического, биологического или токсинного оружия.