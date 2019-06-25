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Более 1000 образцов продукции представит «Ростех» на «Армии-2019»

Татьяна Полуказакова
10:22 25.06.2019
На форуме представят танки, вертолетную технику, беспилотники, артиллерийские комплексы, стрелковое оружие и средства РЭБ.
Более 1000 образцов продукции представит «Ростех» на «Армии-2019»
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

Госкорпорация «Ростех» покажет на форуме «Армия-2019» более 100 образцов вооружений, военной и специальной техники. Представители компании проведут переговоры с потенциальными партнерами, примут участие в деловой программе и подпишут ряд контрактов.

«В этом году мы пригласили на "Армию" делегации более ста стран, с 70 из них пройдут встречи "на полях" форума. Отмечу, что уровень представительства стран-партнеров в этом году довольно высокий: свыше 30 делегаций возглавляют министры обороны, их заместители и начальники генеральных штабов. Вниманию гостей мы представляем более 1000 передовых образцов вооружений, бронетанковой, вертолетной, артиллерийской и другой техники. Также демонстрируются новейшие боеприпасы, наше стрелковое оружие, системы связи, радиоэлектронной борьбы и разведки», - рассказал генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

По его мнению, такие площадки, как форум «Армия», дают возможность заключать контракты на экспортные поставки.

В форуме принимают участие все ключевые холдинги «Ростеха». Разработки корпорации будут доступны для посетителей в павильонах центра «Патриот» и под открытым небом. «Ростех» покажет участникам  форума необитаемый 57-мм пушечно-пулеметный модуль Ау-220М для сухопутной техники и кораблей ВМФ, станцию радиотехнической разведки ПОСТ-3М, ЗРК «Сосна» на бронированном гусеничном шасси БМП-3, «Тайфун-К», боевой комплекс «Паладин» и несколько модификаций пистолета «Удав».

Пятый Международный военно-технический форум «Армия-2019» проходит с 25 по 30 июня. Для специалистов и официальных делегаций площадка будет открыта в первые три дня. С 28 июня она будет доступна для всех желающих. В этом году в мероприятии принимают участие 1500 компаний.

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