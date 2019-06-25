Сломанные крыши, разбитые машины, вырванные деревья: ураган прошелся по Альметьевску

В Альметьевске, расположенном в Татарстане, сильный ветер снес крыши ряда зданий, вырвал с корнем несколько деревья, нанес ущерб автомобилям. Непогода разыгралась в понедельник вечером, 24 июня.

Кадры с последствиями стихии делятся очевидцы в социальных сетях. На записи видно, как из-за поваленных деревьев пострадали припаркованные автомобили.

© ГУ МЧС

Погода нанесла ущерб сразу нескольким районам города. В частности, о том, что пострадали несколько зданий и были побиты машины, пишут в Интернете жители Лениногорского и Дрожжановского районов.

О жертвах и пострадавших среди людей не сообщается. Власти города устраняют последствия стихии.