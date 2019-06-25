Адское пекло: ветра Сахары несут в Европу аномальную жару

Ветра, двигающиеся из пустыни Сахары в стороны Европы, принесут во Францию, Германию и Испанию аномальную жару, сообщает Associated Press со ссылкой на французских синоптиков.

Так в Париже уже с понедельника, 24 июня, объявлен «оранжевый», то есть предпоследний уровень погодной опасности. Практически всю неделю синоптики предрекают сильную жару, столбики термометров превысят отметку в 40 градусов выше нуля.

В 2003 году жаркая погода привела к гибели примерно 15 тысяч французов, и власти обвиняли в том, что они не приняли вовремя мер предосторожности. Жертвами жары стали преимущественно люди пожилого возраста.

В некоторых местах Германии температура воздуха может достичь 40 градусов, превысив предыдущий рекорд в 38,2, зафиксированный в июне 1947 года во Франкфурте. Немецкие больницы готовятся принимать пострадавших от жары, а предприятия уже увеличили производство воды. На северо-востоке страны существует риск возникновения лесных пожаров.

В Испании метеорологи прогнозируют температуру выше 35 градусов Цельсия на большей части страны и выше 40 градусов в нескольких областях.