СМИ: японцы хотят снять запрет на импорт российской курятины

В Японии могут снять запрет на ввоз мяса курицы из России. Об этом сообщило издание Nikkei. В качестве причины такого решения называют стремление удовлетворить растущий внутри страны спрос на продукт.

Предполагается, что запрет могут снять не раньше 2020 года. При этом импорт будет разрешен только в коммерческих целях.

Импорт курицы и другой домашней птицы из большинства стран мира запрещен в Японию из-за опасений инфекционных заболеваний. В настоящее время самым крупным поставщиком мяса курицы на японский рынок является Бразилия.

Как отмечает издание, проверки российского мяса будут проводиться как на месте, так и во время его прибытия в Японию, чтобы быть уверенными в его безопасности. Поставщиками мяса в страну могут стать Тульская и Брянская области.