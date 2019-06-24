Население эвакуируют из-за пожара в воинской части в Казахстане
Данных о жертвах и пострадавших в результате инцидента не поступало.
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На территории воинской части в городе Арысь на юге Казахстана произошел пожар. Из расположенных рядом домов в целях безопасности эвакуируют население.
«Эвакуация проводится из близлежащих домов к этой воинской части», - цитирует официального представителя комитета по ЧС (КЧС) МВД республики Нурсултана Нурахметова РИА Новости.
В понедельник на территории воинской части в результате пожара произошел разрыв части боеприпасов. К ликвидации последствий взрыва привлекли 30 человек и 8 единиц техники.
Данных о жертвах и пострадавших нет. Устанавливаются причины произошедшего.