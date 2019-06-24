В Роскачестве рассказали, как спасти свой автомобиль от угона

Названы главные способы уберечь автомобиль от угона. Среди них оказались как внешние отличительные признаки, так и технические особенности.

Эксперты Роскачества советуют использовать как страховку от угона аэрографию, обклейку авто виниловой пленкой или нанесение наклеек. По мнению специалистов, спрос на автомобили и их комплектующие всегда будет стабильно высоким, что уже является мотивом для угона. А аэрография и наклейки помогут выделить индивидуальную принадлежность автомобиля.

Вместе с подобной персонализацией можно также использовать и специальные противоугонные «метки», представляющие из себя электронные устройства, передающие сигналы в определенном диапазоне. Без такого брелока автомобиль не заведется.

ПИН-код поможет запрограммировать штатные кнопки внутри машины. Таким образом, лишь владелец будет точно знать, что и как нажать, чтобы завести ее. Спрятанный же в машине GPS-маяк поможет всегда точно знать, где она находится. При определенной степени вовлеченности, его можно настроить и так, чтобы активизировать или, наоборот, деактивизировать работу двигателя на расстоянии.

Механически же обезопасить себя от угона можно с помощью замка на руль или коробки передач. Причем даже недорогой и несложный замок уже станет хотя бы частично сдерживающим злоумышленников фактором.

Также эксперты подчеркнули немаловажную деталь: перед тем, как ставить средства защиты на автомобиль, необходимо проконсультироваться с официальным дилером или производителем, чтобы не лишиться гарантии на авто.

Между тем, в Москве сократилось количество угонов. Как сообщается на официальной странице Центра организации дорожного движения в Twitter, благодаря установленным в Москве камерам видеофиксации число угонов сократилось в три раза.