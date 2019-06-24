Глава Челябинска решил уволиться по собственному желанию
Заявление об отставке зарегистрировано в городской думе.
© Фото: Официальный сайт Администрации города Челябинска
Глава Челябинска Владимир Елистратов подал заявление об отставке. В пресс-службе городской думы заявили, что оно поступило сегодня утром, передает ТАСС.
В понедельник депутаты думы проведут внеочередное совещание, на котором рассмотрят заявление Елистратова. Кроме того, они назначат исполняющего обязанности главы Челябинска.
Владимира Елистратова утвердили в должности в феврале этого года. Ранее он работал заместителем главы Челябинска по правовым и имущественным вопросам.