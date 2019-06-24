На Брянскую область обрушился сильнейший ливень с градом

Мощный ливень с крупным градом, обрушившийся на Брянскую область после долгой жары, привел к сильным разрушениям. В результате удара стихии в регионе оказались размыты дороги и дамбы, также ветер повалил множество деревьев и светофоры.

Пострадало и частное имущество местных жителей. Как пишет портал «БрянскToday», град размером с перепелиное яйцо повредил автомобили, теплицы и урожай в огородах. Попавшие под град люди получили ссадины и порезы.

Последствия непогоды сейчас устраняют коммунальные службы. По прогнозам синоптиков, похолодание и ливни вернуться в Брянск к выходным.