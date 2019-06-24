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Мощный взрыв в воинской части в Казахстане попал на видео

Егор Левин
08:13 24.06.2019
Для ликвидации последствий взрыва привлечены 30 человек личного состава и 8 единиц техники.
© Видео: amiraliev97, liliya_bulavki, Instagram © Фото: bild, Youtube

В Туркестанской области Казахстана на территории воинской части прогремел взрыв. Инцидент произошел в городе Арысь в понедельник, 24 июня.

В Сети сразу же появились видео инцидента. На них виден огромный «гриб» взрыва. Люди стараются оперативно покинуть опасную зону. Чем больше облако поднималось ввысь, тем большую площадь оно занимало. Постепенно оно сделало солнечное небо практически полностью серым. Видео опубликованы в Instagram.

По данным комитета по ЧС МВД Казахстана, для ликвидации последствий взрыва привлечены 30 человек личного состава и 8 единиц техники.

Ранее в Шымкенте взорвалась автогазозаправочная станция. Грандиозный взрыв столбом взметает пламя вверх, расшвыривая по сторонам осколки. Вместе с медиками на место происшествия прибыли пожарные расчеты, которые сразу же приступили к тушению.

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