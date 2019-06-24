На Крым надвигается шторм

В Крыму объявлено штормовое предупреждение. Как сообщила пресс-служба крымского управления МЧС РФ, на полуостров движутся сильные ливни и шквалистый ветер.

«В ближайшие 2-3 часа и до конца суток 24 июня в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, крупный град, шквал 20-25 метров в секунду», - цитирует сообщение МЧС РИА Новости.

На сайте ведомства также отмечается, что из-за ветра прогнозируется вероятность возникновения происшествий локального уровня, связанных с повреждением легких строений, крыш домов и рекламных конструкций. Кроме того, могут быть затруднения в работе всех видов транспорта, повал деревьев, порывы линий связи и электропередач, отключение трансформаторных подстанций в результате перехлеста проводов, нарушение систем жизнеобеспечения населения, ограничения при проведении аварийно-восстановительных работ.

Спасатели призывают соблюдать правила безопасности при непогоде.