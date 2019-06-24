Билл Гейтс рассказал о главной ошибке Microsoft за всю историю

Глава корпорации Microsoft Билл Гейтс назвал главную ошибку в своей жизни, которую он совершил, будучи на посту руководителя. По его словам, это упущенная возможность стать главным конкурентом Apple.

Во время мероприятия венчурного фонда Village Global, на котором Гейтс выступал с речью, он заявил, что неспособность создать альтернативу операционной системе iOS лишила Microsoft 400 миллиардов долларов.

По мнению Гейтса, в мире существует место лишь для двух операционных систем, и второй стала Android от Google. Для Microsoft с ее опытом в области смартфонов создание общемировой операционной системы было бы естественным шагом, но компания с ним не справилась. Гейтс проиллюстрировал свою историю ярким примером того, как количество приложений для iOS и Android значительно превышает их число для Windows.

«Если у вас лишь половина приложений или 90% приложений - вы на пути к полному провалу», - цитирует Forbes слова основателя Microsoft.

Между тем, последнее обновление Windows «убило» миллионы компьютеров. Даже самые мощные ПК стали работать крайне медленно. Патч KB4493509 должен был исправить конфликты платформы и сторонних антивирусов, однако результат оказался полностью противоположным ожидаемому.