Роспотребнадзор запретил купаться на пляже «Левобережный» в Москве

Роспотребнадзор после проведенного контроля качества воды в ходе лабораторных исследований установил, что вода в купальной зоне пляжа «Левобережный» в Москве не соответствует санитарным нормам по микробиологическим показателям. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В связи с чем ГАУК "Северное Тушино" (балансодержатель зоны отдыха) было выдано предписание об установке знаков о запрете купания до получения удовлетворительных результатов», - отмечается в сообщении.

В то же время по результатам контроля воды было установлено, что в зонах отдыха Мещерское, озеро Школьное, озеро Черное, а также Северный бор-2, Северный бор-3 и Тропарево вода соответствует санитарным нормам. В связи с этим в данных зонах ограничение на купание не вводилось.

Как отмечает Роспотребнадзор, контроль за качеством воды в зонах отдыха продолжается. Ведомство держит ситуацию на контроле.