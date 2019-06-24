На форуме «Армия-2019» представят секретные разработки бронетехники

«Один из крупнейших машиностроительных комплексов современной России представит около 20 образцов военной техники на открытой экспозиции “Уралвагонзавода”, закрытом стенде в демонстрационном центре госкорпорации “Ростех” и на площадке Министерства обороны России», - уточнили в компании.

На специальных закрытых показах пройдет их демонстрация в действии. Как сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу корпорации, помимо этого пройдут открытые показы возможностей боевой техники, в частности, танков Т-72БЗ, БМП-1АМ, двухзвенного гусеничного транспортера ДТ-10ПМ и других машин.

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