На форуме «Армия-2019» представят секретные разработки бронетехники
На форуме «Армия-2019» покажут секретные разработки в области бронетехники. Корпорация «Уралвагонзавод» представит перспективные образцы вооружения, перечень которых засекречен.
На специальных закрытых показах пройдет их демонстрация в действии. Как сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу корпорации, помимо этого пройдут открытые показы возможностей боевой техники, в частности, танков Т-72БЗ, БМП-1АМ, двухзвенного гусеничного транспортера ДТ-10ПМ и других машин.
«Один из крупнейших машиностроительных комплексов современной России представит около 20 образцов военной техники на открытой экспозиции “Уралвагонзавода”, закрытом стенде в демонстрационном центре госкорпорации “Ростех” и на площадке Министерства обороны России», - уточнили в компании.
На демонстрационной площадке «Уралвагонзавод» представит танк Т-14 «Армата», БМПТ, 152-миллиметровый межвидовой артиллерийский комплекс «Коалиция-СВ», БМП Т-15, 82-миллиметровый самоходный миномет 2С41 и боевую машину 2С38 «Деривация-СВ».