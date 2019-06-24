В Госдуме предложили отменить штраф за тонировку автомобилей

В Госдуме предложили отменить штраф за тонировку стекол автомобилей. Авторами законопроекта выступили депутаты партии ЛДПР, вице-спикер и глава комитета по труду и соцполитике.

Мотивом, побудившим законотворцев выступить с такой инициативой, стала международная практика, согласно которой тонировка делает автомобиль не только более комфортным для водителя, но и более безопасным, так как позволяет уменьшить нагрузку на кондиционер в летнее время года, защититься от солнечных лучей и яркого света фар встречных автомобилей.

Как сообщили в пресс-службе одного из авторов проекта, главы комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова, одной из проблем, с которой на практике сталкиваются автолюбители, стала погрешность в работе приборов, замеряющих светопроницаемости стекол. На результат влияет множество факторов, поэтому водитель не застрахован от штрафа даже в случае полного соответствия пропускаемости тонировки ГОСТ. Законопроект создан с целью решить подобные проблемы.